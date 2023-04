Um caminhoneiro surtou e quebrou o painel da cabine da carreta que conduzia na manhã desta quarta-feira, dia 5, por volta das 7h30min, após colidir contra a mureta lateral de concreto no km 285, pista sentido São Paulo, em Barra Mansa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada de que o guincheiro estava tendo problema para remover uma carreta que estava imobilizada na faixa de rolamento. Ele contou aos agentes que tinha feito todos os procedimentos para a retirada da carreta e liberação da faixa de rolamento.

Quando solicitou ao motorista que saísse da cabine, este surtou e começou a quebrar e destruir o painel e a cabine do veículo, atirando pela janela do passageiro objetos, partes do painel e outros materiais para fora da cabine pela janela do passageiro.

Esses materiais caíram por um precipício que existe do outro lado da mureta de concreto, caindo em um matagal, não sendo possível recuperar os objetos.

Os policiais rodoviários federais foram até o local do acidente e encontraram o caminhoneiro dormindo na cama da cabine, com todo interior do veículo revirado e o painel destruído.

Além de destruir a cabine do veículo, o caminhoneiro também destruiu seus dois aparelhos celulares. Os policiais acordaram o caminhoneiro que estava meio desorientado. Questionado sobre o ocorrido o mesmo alegou que não se recordava como chegou até ali e nem do episódio de fúria ocorrido. Disse que entregou a carga que transportava em Rio Bonito e estava retornando vazio para São Paulo.

Não foram encontradas substâncias ilícitas na cabine ou com o caminhoneiro, nem indícios do uso dessas substâncias ou de álcool no momento da abordagem PRF. Como o condutor se mostrava colaborativo com a PRF e a carreta não tinha condições de seguir transitando, não só pelos danos sofridos pelo acidente, como também pelo estrago feito na cabine que danificou vários componentes elétricos e botões para acionar dispositivos.

O condutor e o veículo foram removidos para o pátio do posto PRF, onde foi realizado contato com a empresa proprietária da carreta para buscar o veículo e condutor.