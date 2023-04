Um homem, armado com uma machadinha, invadiu uma creche na manhã desta quarta-feira, dia 5, e matou quatro crianças e deixou uma em estado gravíssimo na creche Bom Pastor, que fica na Rua dos Caçadores, no bairro Velha, e, Blumenau (SC).

De acordo com a Polícia Militar, além das crianças mortas outras cinco foram encaminhadas com ferimentos ao Hospital Santo Antônio. A unidade confirmou que recebeu as vítimas com idades entre zero e dois anos.

Segundo a Polícia Militar (PM), o criminoso de 25 anos chegou em uma moto e invadiu a creche. Ele atacou as crianças com uma machadinha. Depois do crime, o assassino se entregou no Batalhão da Polícia Militar.

Segundo o delegado-geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, todas as crianças que estavam na escola já foram retiradas pela polícia e entregues aos pais. A Polícia Civil e equipe do Instituto Médico Legal (IML) estão no local.