Um jovem, de 19 anos, foi atropelado no início da noite desta quarta-feira, dia 5, por volta das 18h15min, no km 282, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Brasilândia, em Volta Redonda.

A vítima foi socorrida com lesões graves e foi levada para o Hospital São João Batista. A perícia da Polícia Civil esteve no local. A vítima ficou presa embaixo do ônibus até ser socorrida. O trânsito ficou parado sentido Volta Redonda até o término do resgate.