Jovem é flagrado com pistola em Barra Mansa

Um jovem de 23 anos foi conduzido à delegacia de Barra Mansa ao ser flagrado com uma pistola calibre 9 milímetros na noite de terça-feira (4) no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. A abordagem da Polícia Militar ocorreu na Rua José Marciano dos Santos durante um patrulhamento.

O rapaz se assustou com a presença da guarnição no local, levantando as mãos e dizendo: “perdi”. Em revista, os agentes encontraram a arma com sete munições intactas. O jovem também portava uma sacola com drogas. Dentro dela foram apreendidos 33 pinos de cocaína e 22 pedras de crack.

O rapaz foi levado para a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação dele na unidade policial. (Foto: PM/Divulgação)