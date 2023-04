Agentes das forças de segurança ainda flagraram condutor com sinais de embriaguez, constatada pelo exame do etilômetro

A operação “VR em Ordem” resultou, no mês de março, no recolhimento de 58 veículos com irregularidades ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda, sendo 39 motocicletas e 19 automóveis. Quatro motos estavam com os escapamentos adulterados (barulhentas). A operação reuniu profissionais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal (GMVR), do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), do sistema integrado do Retiro e Aterrado (GMVR e Proeis) e de agentes do programa Segurança Presente, que trabalharam de forma integrada.

Um homem de 77 anos bateu em um veículo estacionado, no bairro Niterói, e mostrava sinais de embriaguez, que foi constatada pelo exame de etilômetro feito no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Dorândia. Ele foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia) e ficou preso por embriaguez ao volante, no dia 16.

Dentre as ocorrências relacionadas aos automóveis flagrados, também estavam: situação de abandono, ocasionando inúmeras denúncias, e condutor sem CNH.

As 39 motocicletas apresentaram muitas irregularidades: quatro não tinham placas e estavam com a descarga aberta, causando muitos transtornos à população; além de outras que estavam estacionadas em cima de calçada e em faixas de pedestre. Os condutores de 11 motos não possuíam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); uma estava cassada e outra com validade vencida.

“As fiscalizações são realizadas em todos os bairros da nossa cidade. Parabéns a todos os agentes, que não poupam esforços para manter o ordenamento e a tranquilidade da população de Volta Redonda”, comentou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos cedidas pela Semop/Secom/PMVR