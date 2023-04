Motorista de aplicativo escapa da morte no bairro Santo Agostinho

Um homem de 31 anos que se identificou como motorista de aplicativo escapou de ser assassinado no fim da madrugada desta quarta-feira (5) no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Ele recebeu um pedido de corrida na Rua Natal e quando no local chegou vários criminosos correram em sua direção e atiraram contra o seu carro – um Fiat Uno Vivace -.

Ele contou a policiais militares que atenderam a ocorrência que ao ver que estava sendo alvo de um atentado, acelerou com o veículo e, ao virar para a Rua Alfredo Moreira, colidiu com o meio-fio. O carro foi encontrado pelos agentes no local, na esquina com a Rua Recife, com várias perfurações provocadas por tiros.

Aos policiais, ele contou que abandonou o veículo por medo e deixou o local a pé. Questionado, o homem disse que não sabe o motivo de ter sido alvo de uma tentativa de homicídio. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento. O carro também foi rebocado para a 93ª DP.