Policiais militares estavam em patrulhamento na terça-feira, dia 5, quando depararam com um suspeito com uma sacola plástica contendo drogas, na Rua José Marciano dos Santos, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa.

Ao avistar a viatura policial o suspeito levantou as mãos dizendo “perdi”. Durante revista os policiais militares apreenderam uma pistola (G Cherokee) calibre 9mm, com sete cartuchos intactos, uma sacola contendo 33 pinos de cocaína, 22 pedras de crack e um celular da marca Samsung (bloqueado), onde não foi possível identificar o número da linha e Imei.

O suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia de Barra Mansa onde o suspeito permaneceu preso, conforme prevê o Estatuto do Desarmamento.