Trabalhos estão em fase de acabamento e unidade está recebendo diversas melhorias, incluindo adequações para acessibilidade

Uma equipe de arquitetos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda acompanhou, na manhã desta quarta-feira (5), a obra de reforma geral do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Conforto, retomada pela prefeitura em fevereiro. Os trabalhos avançaram e estão em fase de acabamento, de acordo com a empresa responsável pela obra.

Os arquitetos Genize Vicente de Souza e Tiago de Araújo Cardoso avaliaram que a obra está em ritmo esperado, com a rampa de acesso à unidade já recebendo o piso. “Estamos finalizando alguns ajustes no projeto arquitetônico e vamos marcar uma nova visita para definir ajustes finais na parte elétrica”, acrescentou Genize.

O engenheiro civil da empresa responsável pela reforma, Gledson Oliveira, explicou que as equipes estão assentando pisos, colocando revestimentos, soleiras, pias, entre outras intervenções. “Vamos começar a colocar as portas, todas internas serão trocadas; a hidráulica já está pronta. A pintura está bem adiantada e já vamos começar a instalar os revestimentos dos banheiros”.

De acordo com a secretaria de Saúde, a obra precisou de ajustes para readequar o projeto original, que foi elaborado no governo anterior. Com mais de R$ 1 milhão em investimentos, toda a unidade de saúde está recebendo melhorias, incluindo intervenções relacionadas à acessibilidade.

“Como é uma obra que conta com recursos da Caixa Econômica Federal e contrapartida da prefeitura, precisamos adequar o projeto original, já que foram identificadas necessidades de melhorias quando assumimos a secretaria de Saúde. São mudanças importantes que vão deixar a unidade mais confortável, acessível, beneficiando os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e os funcionários que atuam no local”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

A obra do SPA Conforto contempla, além da substituição de redes de água e esgoto, e de instalações elétricas, reparo no telhado; troca de portas; reparo nas janelas; pinturas e novas louças e metais.

Novos espaços e acessibilidade

O local terá melhorias em relação à acessibilidade, com o acesso da unidade respeitando as normas, desde a entrada próxima ao ponto de ônibus até a entrada da recepção, além dos banheiros, que seguirão o mesmo padrão.

A obra contempla ainda a criação de salas de classificação de risco, de ouvidoria, de arquivo, de esterilização, de eletrocardiograma, e de isolamento, e mais um leito na sala vermelha. A unidade ganhará nova sala de expurgo e novo espaço para nebulização; novas instalações de gases medicinais; rede de informática (internet) e climatização em todos os ambientes. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR