Apae-VR comemora 67 anos de história

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Volta Redonda completa 67 anos de atuação. Atualmente, a entidade atende cerca de 250 pessoas com deficiência intelectual no município. “A data do aniversário é no dia 09/04, mas como esse ano o dia cairá na Páscoa, uma solenidade foi marcada para a celebração da data no dia 11/04, terça-feira, na quadra da sede da entidade, a partir das 9:30h”, explicou Sheila Azevedo, coordenadora da Apae-VR que acrescentou dizendo que o evento contará com a presença da diretoria da Apae-VR e convidados, o momento será marcado com um brunch.

Sheila Azevedo que já atua na entidade há alguns anos não esconde a satisfação de trabalhar na instituição. “É uma experiência incrível. O contato com essas pessoas é maravilhoso e mais ainda em poder ajudá-las. Ainda que pouco, é engrandecedor. Uma experiência maravilhosa. Acredito que aqui aprendi mais do que ensinei”, afirma ela.

A Apae-VR conta com projetos pedagógicos, salas diversificadas, educação física, cozinha experimental, entre outras atividades.

“Sabemos que temos muitos sonhos a realizar nesse lugar, juntos somos mais fortes! Mas também já temos muitos a comemorar. Desde 1956, muitas vidas já passaram por aqui, muito amor e muito aprendizado. Acredito que nossa história é marcada por superação e conquistas. A trajetória da APAE-VR, reflete a determinação de seus colaboradores, voluntários e apoiadores para que os serviços essenciais prestados continuem beneficiando centenas de atendidos”, emocionado disse o presidente da Apae- VR, Mario Vitor Lopes Neto.

De caráter público, o intuito é oferecer condições adequadas para o desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e proporcionar a inclusão delas na sociedade. Desde então, o propósito sempre foi oferecer um lugar onde essas pessoas com deficiência recebessem todo tipo de assistência em estímulo e reabilitação. O tempo passou e a entidade segue cumprindo com a missão de articular e garantir ações de defesa dos direitos desses indivíduos, prezando por oferecer um serviço de excelência e manter-se como referência.

Com foco nas potencialidades e autonomia dos mais de 250 inscritos na instituição, de todas as faixas etárias, a Apae-VR realiza diversas atividades lúdicas e adaptadas, além de projetos destinados à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Há, ainda, programas direcionados para as famílias com equipe especializada.

São 67 anos com muitos motivos para comemorar. E você sempre pode fazer parte dessa história.

Você também pode ajudar!

Além das doações financeiras, que mantêm os serviços oferecidos pela Apae-VR, existem outras formas de contribuir com a entidade, como por meio da doação de produtos de higiene, limpeza, material pedagógico ou, ainda, se tornando um voluntário na prestação de serviços.

Mais informações sobre como ajudar podem ser obtidas pelo telefone (24) 3342 5399