Homem é assassinado no bairro Roberto Silveira em Barra Mansa

Um homem, identificado por Quindim, foi assassinado no início da noite desta quinta-feira, dia 6, na Rua 7 de Setembro, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa.

Segundo informações do local, o homem seria morador da Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Moradores disseram que ouviram vários tiros no local do crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou já encontrou a vítima sem vida. A Polícia Militar foi acionada aguardando o perito da Polícia Civil.

Depois dos trabalhos de perícia, o corpo será removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o IML (Instituto Médico Legal), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.