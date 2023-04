Homem é flagrado por embriaguez ao volante em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de alcoolemia (bafômetro) nesta quinta-feira, dia 6, por volta das 16h30min, quando abordaram um veículo Honda/City LX FLEX, conduzido por um homem, de 39 anos, no km 317, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

A abordagem ocorreu na entrada de Penedo e faz parte da Operação Semana Santa 2023. Os agentes depararam com várias latas de cerveja no interior do veículo. O condutor foi a fazer o teste do etilômetro (instrumento que mede a concentração de etanol pela análise de ar pulmonar profundo) tendo como resultado 0,83 mg/L.

Segundo os agentes este valor é mais que suficiente para comprovar a embriaguez ao volante e o crime de trânsito. Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao indivíduo, por embriaguez ao volante e a ocorrência apresentada na 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia para os procedimentos cabíveis.

Além do processo criminal, o condutor foi multado por dirigir embriagado e defeito no sistema de iluminação do veículo, no valor total de R$ 3.064,86; e terá o direito de dirigir suspenso (suspensão da CNH). O veículo foi liberado para ser conduzido por outro condutor devidamente habilitado.