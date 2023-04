Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (5) com uma pistola dentro de casa, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. A residência em que ele mora com a família fica na Rua 6, no bairro de Fátima.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz seria integrante de uma facção criminosa e estaria gerenciando bocas de fumo em alguns pontos do distrito. A Polícia Militar informou também que os agentes receberam denúncias de que ele seria morto, junto com a família, por integrantes de uma facção criminosa rival.

A PM realizou cerco ao imóvel e foi atendida por uma parente do suspeito. Os agentes entraram na casa e encontraram o rapaz, no segundo andar da casa, deitado ao lado da arma, calibre 9 milímetros, e carregada com 17 munições.

Sem esboçar reação, o rapaz foi rendido e levado para a delegacia, onde teve a prisão em flagrante confirmada.