PM apreende drogas no bairro Jardim Cidade do Aço em Volta Redonda

Na ação, um suspeito foi preso e foram apreendidos pinos de cocaína, maconha e crack

Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam na quarta-feira, dia 5, grande quantidade material entorpecente na Rua Frei Henrique Soares, no Condomínio Girassol, no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito que estaria praticando tráfico de drogas no Condomínio Girassol. Após buscas pelo local, foi encontrado dentro de um saco preto 265 pinos de cocaína, 21 maconha, 39 pedras de crack e R$ 32,00 em espécie.

O suspeito e material apreendido foram levados para a delegacia de Volta Redonda. O suspeito ficou preso por tráfico de drogas.