Foram arrecadados 700 pinos de cocaína

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí) e do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), apreenderam na madrugada da quarta-feira, dia 5, grande quantidade de material entorpecente na Estrada São José, no bairro Maracanã, em Barra do Piraí.

Policiais milaitares receberam uma denúncia sobre um suspeito que estaria escondendo drogas numa área de mata, próxima a mina uma d’água. Agentes procederam até o endereço e dois criminosos se evadiram pelo morro. Em buscas pelo local, os policiais encontraram uma sacola preta com 700 pinos de pó branco.

Todo material apreendido foi levado para a sede da 88º DP (Barra do Piraí), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.