Sede do órgão passou a contar com atendimento do Ministério do Trabalho e trabalha com outros setores para ofertar mais serviços à população

A Subprefeitura do Retiro, em Volta Redonda, registrou 8.214 atendimentos em março deste ano e o órgão vem trabalhando para ampliar a oferta de serviços à população. Uma das recentes parcerias que já está beneficiando os moradores do Retiro e bairros próximos foi firmada com o Ministério do Trabalho. O coordenador da subprefeitura, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, explica que o órgão federal está oferecendo alguns serviços de forma temporária, mas o objetivo é que fiquem fixos no espaço.

“Fui procurado pelo gerente regional e pelo superintendente do Ministério do Trabalho no Rio. A sede deles em Volta Redonda está em reforma e eles ficaram sabendo do espaço na subprefeitura, através do pessoal do Sine (Sistema Nacional de Emprego). Dentro da visão que tinha de aumentar os serviços, falei com o prefeito Neto, que aprovou. Um serviço temporário, mas que conversamos com o prefeito e o pessoal do ministério está sensibilizado em deixar fixo esse posto futuramente”, explicou o coordenador.

De acordo com Almir Brum, que atua como atendente do Ministério do Trabalho na subprefeitura, alguns serviços começaram a funcionar no local na última semana de março. “As pessoas vêm para ajustar informações relacionadas a seguro-desemprego, além de tratar de registro profissional, abono de PIS/Pasep, informações e geração de senha para carteira de trabalho digital, entre outros”.

O que está por vir

Outro projeto que pode passar a beneficiar os cidadãos que procuram a subprefeitura é o Centro de Cidadania LGBTI, da superintendência de Políticas LGBTI, ligada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH). De acordo com a coordenação da Subprefeitura do Retiro, há um projeto para que o centro passe a ser sediado no órgão municipal do Retiro.

Os centros oferecem todo o suporte necessário à população LGBTQIA+, com atendimento social e psicológico, além de acompanhamento jurídico dos casos necessários. As unidades também são espaços de informações, acolhimento e mobilização voltado para mobilização de combate à LGBTIfobia.

“A parceria com o Governo do Estado deve ir além. Nós, como subprefeitura, temos o interesse de facilitar o acesso aos serviços do Detran e estamos vendo a viabilidade de um segundo posto aqui, aqui no Retiro, para emissão de identidade e CNH (Carteira Nacional de Habilitação)”, acrescentou Jorginho.

Juventude

No âmbito municipal, outro projeto em andamento e que, em breve, vai beneficiar os jovens do Retiro e adjacências é o de oferecer serviços da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv).

“Estamos querendo fazer um polo da Coordenadoria da Juventude aqui, com serviços que eles oferecem, aproximando mais da juventude do Retiro e região. Estamos definindo alguns ajustes com a CoordJuv para planejar essa ação”, explicou o coordenador da subprefeitura, acrescentando que a Fundação CSN também está em conversas para estudar a possibilidade de levar o programa Jovem Aprendiz também para a subprefeitura.

Serviços diversos

Além dos benefícios citados anteriormente, a Subprefeitura conta com outros atendimentos para facilitar o acesso da população aos serviços públicos. Dentre eles, os serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como consultas e pedidos de aposentadorias, por exemplo; regularização de taxas e impostos; taxa de incêndio; agendamento de caçambas; cadastros habitacionais e para vacinação; cadastro de currículos, vagas de emprego; auxílio a serviços digitais de vários órgãos; etc.

A Subprefeitura do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, 46, no bairro Retiro, e o horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Fotos de arquivo – Secom PMVR.