Empresário de BM suspeito de ameaçar ex-mulher é preso em Guaratinguetá (SP)

Policiais civis de Barra Mansa e de São Paulo prenderam empresário que apontou arma de fogo para ex-mulher

Criança de 5 anos, filho do casal, presenciou o crime

Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) e policiais civis de São Paulo, prenderam na tarde desta quinta-feira, dia 6, no município de Guaratinguetá (SP), um empresário de Barra Mansa, de 40 anos, acusado de ameaçar de morte a ex-mulher.

O homem foi preso dentro de uma clínica de reabilitação de dependentes químicos. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça de Barra Mansa, após investigações da 90ª DP.

No dia do crime, o acusado, junto com um comparsa, emparelhou o carro com o da vítima e apontou uma arma de fogo para a mesma, o filho de casal, de 5 anos, estava no carro com a mãe e presenciou todo a cena. O crime foi motivado pela discordância do autor em pagar pensão à criança.