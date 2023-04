Defesa Civil de Resende trabalha na manutenção preventiva

A Defesa Civil de Resende vem trabalhando na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com apoio do Cemaden, Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O trabalho está sendo executado na Estação Hidrológica, localizada sobre a ponte, próxima ao Alphaville. A segunda abordagem será nos pluviômetros automáticos instalados na Cidade Alegria e Visconde de Mauá.

A manutenção preventiva é parte essencial e determinante para a tomada de decisão em eventos com ameaças de chuvas intensas que possam ocasionar alagamentos, deslizamentos ou inundações por transbordamento dos rios. A estação hidrológica tem a função de indicar o nível do rio por telemetria e visa viabilizar e otimizar as ações de resposta da Defesa Civil, voltadas para a segurança da população.

Os registros de quantidades de chuvas, captadas pelos pluviômetros proporcionam a observação sobre os riscos de alagamentos e até mesmo o encharcamento dos solos, que podem evoluir para deslizamentos de terras em encostas.

Manutenção nas réguas

Equipe da Defesa Civil realizando manutenção preventiva nas réguas de medições. Esse trabalho é essencial e importante para confiabilidade das indicações e tomada decisão em caso de alertas.