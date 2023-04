Foi identificado como Willian Ribeiro de Souza, de 29 anos, o homem assassinado a tiros na noite de quinta-feira, dia 6, na Rua Sete de Setembro no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa.

A perícia foi até o local e recolheu na cena do crime seis estojos de munição calibre 9 milímetros, dois projéteis e três fragmentos metálicos. Com a vítima, de acordo com a polícia, foram encontrados uma sacola contendo pedras semelhantes a crack, um cordão dourado, R$ 1 real e uma chave de carro da marca Ford. Os pertences foram entregues para um familiar e a suposta droga apreendida.

A perícia recolheu ainda nas proximidades do corpo um celular que, segundo denúncia anônima, seria do assassino que deixou cair durante o crime. O aparelho estava embaixo de um Fiat Uno estacionado no local. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda.