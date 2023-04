Mulher é presa por furto de chocolate no Supermercado Royal

Uma mulher que irá completar 31 anos no próximo dia 12 foi presa na noite de quinta-feira (6) por furtar barras de chocolate do Supermercado Royal, em Barra Mansa. O estabelecimento fica Avenida Vereador Hamilton Reis Alves, no bairro Boa Vista.

A Polícia Militar foi acionada pelo segurança do supermercado, que disse ter flagrado a suspeita com os chocolates roubados já do lado e fora do estabelecimento. De acordo com o segurança, é a terceira vez que ela comete furto no local, mas que dessa vez a equipe conseguiu abordá-la.

Abordada, a mulher se defendeu e disse que apenas esqueceu de pagar pelas compras. Com ela foram apreendidos várias barras de chocolates, energéticos, potes de batata e unidades de ração. No total, os produtos recuperados somam o valor de R$ 237,39.

A suspeita foi levada para a delegacia, onde foi autuada pelo crime. Ela prestou depoimento e foi liberada. (Foto: Polícia Militar)