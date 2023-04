No encontro foi solicitada formalmente a ampliação do Proeis para diversos bairros do município

Foi realizada nessa semana, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, na Ilha São João, a “Reunião Bimestral de Integração e Alinhamento”, pela Comissão de Integração de Atividades de Ordem Pública (Ciaop). O objetivo é aumentar a sensação de segurança em Volta Redonda, através de ações conjuntas dos órgãos de segurança estadual e municipal, além de operações que visem a melhorias na segurança do trânsito.

Fazem parte da comissão o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o coordenador da CProeis (Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança), tenente-coronel Otto Henrique Mannato de Oliveira; e o representante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), major Rodrigo Faleiro Machado. As reuniões serão periódicas para os ajustes operacionais necessários.

A oportunidade serviu ainda para solicitar formalmente a extensão do policiamento do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) para diversos bairros do município, sendo que todo o planejamento operacional será elaborado pela Semop e enviado à CProeis, para controle e supervisão. A iniciativa foi comemorada pelo coordenador do projeto, tenente-coronel Mannato.

“Pretendemos manter a redução dos índices criminais, como o roubo de veículos e de rua, aumentando a sensação de segurança em toda a cidade, aonde houver planejamento operacional executado pelo Proeis. Quero destacar também a atuação primorosa da Guarda Municipal (GMVR) no projeto de Volta Redonda, que tem feito toda a diferença. O trabalho integrado está trazendo benefícios à cidade”, garantiu o secretário Luiz Henrique. Foto: Divulgação- Semop/PMVR