Pássaros silvestres são apreendidos em Barra do Piraí

Apreensão ocorreu após denúncia de guarda de animais feita ao Linha Verde

Policiais militares da 2ª UPAm, apreenderam nesta sexta-feira, dia 7, despois de uma denúncia anônima, cinco pássaros da fauna silvestre que eram mantidos em cativeiro na Rua Avelino José da Silva, no bairro Santo Antônio, no município de Barra do Piraí.

A equipe da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia se deslocou ao local e após autorização do morador da residência denunciada, realizaram fiscalização.

Durante a diligência, foram encontrados três coleiros e dois trinca ferros, todos dentro de gaiolas e sem anilhas de identificação ou documentação pertinente. Diante dos fatos, foi dada ciência de crime ambiental e, depois de recolhidos, os animais foram encaminhados juntamente com o responsável à 88ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

Na distrital, foi realizado auto de apreensão das aves, que foram encaminhadas ao Parque Estadual da Serra da Concórdia, onde serão devolvidos ao habitat natural.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.