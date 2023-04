Agentes do 10º BPM prenderem na sexta-feira, dia 7, uma mulher, de 38 anos, com drogas, na RJ-145 (Estrada Piraí-Barra do Piraí), no bairro Rosa Machado, em Barra do Piraí.

A suspeita foi apreendida com 10 tiras de maconha no banco de trás de um táxi. A mulher admitiu que estava retornando de Rocha Miranda, no Rio, para o distrito de Conservatória, em Valença. A suspeita recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência.