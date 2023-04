Prefeitura de Volta Redonda fará ações pelo Dia Mundial da Saúde

Atividades serão realizadas no Cras Caieiras, em parceria com a Unidade Básica de Saúde do bairro e com o UniFOA

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vai promover uma semana de atividades especiais em celebração ao Dia Mundial da Saúde, comemorado anualmente no dia 7 de abril. As ações serão realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Caieiras, em parceria com a Unidade Básica de Saúde do bairro e do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA).

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que a parceria entre as secretarias de Ação Comunitária e de Saúde (SMS) ocorre diariamente, integrando o cuidado com a população de Volta Redonda.

“A saúde também é social. Por isso vamos realizar mais uma ação através dessa parceria com a secretaria de Saúde. Ano passado fizemos uma atividade similar, mas em apenas um dia. Este ano espaçamos as atividades, que foram distribuídas em cinco dias, para que a população possa participar todos os dias, abrangendo assim mais pessoas”, explicou a secretária Carla Duarte.

Entre as atrações da semana estão as ações sobre saúde bucal realizada pela equipe do UniFOA; o caminhão dos cabelereiros da Smac, com cortes gratuitos para toda a população; e o caminhão da Brinquedolândia. As ações acontecem sempre das 9h às 11h.

Confira a programação das palestras:

Dia 10 (Segunda-feira) – Palestra sobre os benefícios dos exercícios para a saúde, com o educador físico Kaique Marcelo Pereira;

Dia 11 (Terça-feira) – Palestra sobre promoção de hábitos alimentares e de vida saudáveis, com a nutricionista Jéssica de Paula e com a culinarista do Centro de Produção Inclusiva (CIP), Regina Pereira;

Dia 12 (Quarta-feira) – Palestra sobre o médico clínico geral, com a médica Ana Júlia Chaves;

Dia 13 (Quinta-feira) – Palestra sobre saúde mental, com a psicóloga Juliete Roberto;

Dia 14 (Sexta-feira) – Palestra sobre Integralidade da Saúde e sua importância, com a enfermeira Cinara da Cunha;

Dia Mundial da Saúde – O Dia Mundial da Saúde, celebrado todos os anos em 7 de abril, marca o aniversário de fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948, e a cada ano se concentra em uma preocupação específica de saúde pública.

“É um momento para que questões relacionadas à saúde sejam trabalhadas, garantindo a conscientização sobre esse tema e estimulando a criação de políticas voltadas ao bem-estar da população. Além disso, as ações realizadas na data são importantes para que a população aprenda a cuidar-se e informar-se sobre seus direitos quando o assunto é promoção da saúde”, explicou Carla Duarte. Foto: Arquivo Secom/PMVR