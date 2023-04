Principal via do bairro foi asfaltada recentemente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e já recebeu melhorias com luzes de LED

A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo em melhorias na infraestrutura. Recentemente, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) revitalizou a pintura e sinalização viária em toda Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro São Luiz. A via, principal do bairro, foi asfaltada do trecho da subida do bairro Candelária até a entrada do São Sebastião.

“Nós estamos atuando em toda a avenida, que é uma importante via, a principal daquela região que reúne os bairros Candelária, São Sebastião, São Luiz e Dom Bosco. Estamos recuperando todas as placas e realizando a pintura da sinalização viária; reorganizando as vagas de estacionamento e as travessias de pedestres. Fizemos a instalação de um semáforo no cruzamento da Rua Paulo Bias com a Avenida Francisco Crisóstomos Torres. Todo este trabalho foi feito levando em consideração o pedido das associações de moradores”, enfatizou o secretário da STMU, Paulo Barenco.

A revitalização da sinalização viária no São Luiz faz parte de uma série de melhorias que chegaram àquela região. Além do novo asfaltamento promovido pela secretaria de Infraestrutura (SMI), as ruas do bairro já receberam as lâmpadas de LED, do Plano de Mobilidade Urbana da prefeitura. Os benefícios contribuem para o aumento da segurança de motoristas e pedestres.

“As melhorias estão permitindo que possamos beneficiar milhares de pessoas que utilizam a via, a principal dos bairros nas proximidades do São Luiz, que é, inclusive, um importante centro comercial, que conta com lojas e supermercados. Daremos continuidade ao trabalho, que infelizmente foi interrompido por causa da chuva, incluindo a conclusão de um serviço de drenagem”, finalizou Barenco. Foto: Divulgação/PMVR