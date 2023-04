PRF prende condutor com veículo furtado em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta sexta-feira, dia 7, por volta das 9h30min, um homem de 37 anos, conduzindo um veículo VW Gol 1.0L MC4, ostentando placas de Seropédica (RJ), no km 297, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) em Barra Mansa.

A equipe do Grupo de Policiamento de Tático (GPT) da 7ª DEL PRF realizou a abordagem e observou vários indícios de adulteração nos itens de identificação do veículo, confirmando tratar-se de um clone; sendo o veículo original (abordado pela PRF) ano 2021, licenciado em Belo Horizonte (MG), tendo como proprietária uma locadora de veículos (Localiza), com registro de furto em 4 de agosto de 2021, no município de Pinheiral (RJ).

Durante investigação, o condutor alegou que havia adquirido o veículo de uma pessoa do distrito de Amparo, em Barra Mansa, há uns 6 a 8 meses. Ele disse que deu um veículo Ecosport, ano abril de 2005, no valor de R$ 23.000,00, como parte do pagamento.

Diante dos fatos, o homem foi detido pelo crime de receptação e a ocorrência foi encaminhada para 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa para registro do fato e da recuperação do veículo furtado, ficando o suspeito à disposição da autoridade policial de plantão.