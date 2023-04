PRF prende suspeitos de tráfico de drogas na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na tarde desta sexta-feira, dia 7, por volta das 16hs30min, dois homens que estavam em um VW Gol 1.0 (branco), com problemas mecânicos, no km 269, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais receberam informação da CCR Rio-SP de que havia um veículo que apresentava marcas de tiros na lataria e o vidro lateral estava estilhaçado. Os agentes foram até o local e no interior do veículo estavam dois suspeitos, o condutor, de 33, e o passageiro, de 24 anos. Ao serem indagados, ambos apresentaram nervosismo e informações desconexas.

O condutor admitiu não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o passageiro confessou que tinha antecedentes criminais por associação para o tráfico de drogas. Ao ser realizada revista no interior do veículo, foram encontrados alguns pinos vazios utilizados para acondicionar droga.

Eles alegaram que teriam consumido a cocaína que estava nos pinos. A equipe continuou a fiscalização e percebeu que no canto direito superior do compartimento do motor havia uma peça plástica na cor preta. Ao retirar esta peça foram encontrados pinos plásticos contendo cocaína. A dupla informou que havia adquirido a droga no bairro Eucaliptal (Volta Redonda) e que estaria levando para a cidade de Piraí.

No total foram apreendidos 67 pinos de cocaína. Os suspeitos receberam voz de prisão por tráfico de drogas e a ocorrência foi apresentada na 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feita a ocorrência policial.