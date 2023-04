Implantação do prontuário eletrônico é um avanço na gestão em saúde do município e vai abranger toda rede, incluindo Atenção Especializada, Urgência e Emergência e hospitais públicos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), concluiu a primeira etapa de implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), iniciada em 2022, que vai abranger toda a Rede de Atenção à Saúde, substituindo os registros físicos de papel. Todas as 46 unidades da Atenção Primária e o Hospital Doutor Nelson dos Santos Gonçalves, antigo Cais Aterrado, já estão funcionando com sistema integrado.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, destaca que a implantação do sistema integrado e do Prontuário Eletrônico do Cidadão – sistema on-line de gestão das ações da Saúde – é uma das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde 2022-2025.

“É uma inovação que está sendo implantada pela prefeitura e o prontuário é uma ferramenta essencial ao trabalho em rede, reunindo cadastros de cerca de 70% da população de Volta Redonda que usam o Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse a secretária.

Prontuário Eletrônico

O Prontuário Eletrônico do Cidadão está em funcionamento nas unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs), Clínicas Odontológicas Concentradas (COCs), Policlínica da Mulher, Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Central de Imunobiológicos e Ambulatório do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). E mais locais estão recebendo a nova ferramenta, como o Centro de Imagem Gecy Vieira Guimarães, o Centro Oftalmológico Miguel Zaidan, a Policlínica da Cidadania, o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Serviço de Regulação da SMS e a Central de Abastecimento Farmacêutico.

A gerente de Divisão de Departamento de Planejamento, Informação e Qualidade da SMS, Creluzia Gratival de Aguiar, explica que a ferramenta será utilizada por toda a rede de saúde, com as informações podendo ser compartilhadas entre as unidades de atendimento em tempo real, independentemente de onde o cidadão estiver sendo atendido.

“O médico terá acesso a todo histórico do paciente, exames de imagem, de laboratório realizados, últimas consultas. Isso permite que o profissional acompanhe as condições de saúde dos usuários do SUS com mais rapidez e eficiência”, explicou Creluzia, que também gerencia o projeto de informatização. Secom/PMVR