Volta Redonda acerta renovação contratual de Henrique Silva e Luizinho

O Volta Redonda acertou a renovação contratual do volante Henrique Silva e do atacante Luizinho, nesta sexta-feira, dia 07. Desta forma, o novo vínculo dos atletas vai até o final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023.

Henrique Silva, de 28 anos, foi contratado em agosto do ano passado, ajudando o Voltaço a conquistar a Série A2 do Campeonato Carioca, a Copa Rio e a chegar na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o volante entrou em campo em 13 oportunidades. O atleta possui 27 jogos pelo clube e marcou um gol.

Já o atacante Luizinho, de 27 anos, chegou ao Volta Redonda no final do ano passado. Na atual temporada, o jogador atuou em 15 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Henrique e Luizinho estarão à disposição do técnico Rogério Corrêa para o próximo compromisso do Volta Redonda. Na terça-feira, dia 11, o Voltaço recebe o Bahia no Raulino de Oliveira, às 16h30, pelo primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil.