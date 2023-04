Os agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), sargento Gonçalves e soldados Mancebo e Araújo abordaram no fim da tarde da sexta-feira, o condutor de um veículo Jetta, de 24 anos, na Estrada Piraí-Barra do Piraí (RJ-15),

Durante fiscalização minuciosa foi constatado de que o veículo era clonado. O motorista e o veículo foram levados para a 94ª Delegacia de Polícia, onde o veículo foi apreendido. O condutor foi ouvido e vai responder em liberdade.