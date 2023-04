Uma carreta carregada com cerveja tombou na manhã deste sábado, por volta das 7 horas, na pista sentido Rio de Janeiro, no km 218, da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.