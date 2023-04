Médica fica ferida em tombamento de carro na BR-393, em Barra do Piraí

A médica, Juliana Lopes Dias, de 26 anos, perdeu o controle de direção do seu veículo que tombou na manhã deste sábado, dia 8, no km 275, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do distrito de Dorândia em Barra do Piraí.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima havia acabado de deixar o plantão em um hospital em Barra do Piraí quando sofreu o acidente. O tombamento ocorreu numa curva que fica a 500 metros do posto da PRF. Chovia no momento do capotamento.

A vítima foi socorrida e levada pela ambulância da concessionária K-Infra para o Hospital São João Batista. Segundo a unidade hospitalar, a médica chegou lúcida e orientada. Relatou apenas dores na região cervical e passava por exames. Foto: Polícia Rodoviária Federal