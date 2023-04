A condutora de um automóvel da marca Honda CRV, moradora do bairro Aterrado, em Volta Redonda, perdeu o controle de direção e bateu contra um ônibus da Viação Colitur, na tarde deste sábado, no km 485, da BR-101 (Rodovia Rio-Santos), altura do bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis.

No momento do acidente chovia bastante no local. O ônibus teve avarias na lateral e ficou atravessado na pista ao tentar desviar do carro. O motorista do ônibus, de 42 anos, não ficou ferido. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora do Honda CRV sofreu ferimentos leves. Ela foi levada para o Hospital Municipal da Japuíba. Segundo os agentes, o trânsito no trecho chegou a ficar totalmente interditado por cerca de uma hora para a retirada dos veículos envolvidos no acidente.

A direção da Colitur informou que o coletivo seguia sem passageiros para a rodoviária de Angra dos Reis quando foi atingido pelo carro. A empresa disse ainda que “enviou uma equipe ao local para prestar atendimento, fazer a remoção do ônibus e colaborar com as autoridades”. Fotdos: Redes sociais