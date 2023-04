Uma mulher, de 31 anos, foi baleada na boca e na perna no início da madrugada deste sábado, dia 8, no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi atendida no Hospital Nossa Senhora Piedade, mas foi transferida pouco depois para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. O caso foi registrado na delegacia de Paraíba do Sul e está sendo investigado.