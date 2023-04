Preso em 2018, por tráfico de drogas, ele saiu no benefício em 2021 e não retornou mais a sua unidade prisional

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam no final da tarde da última quinta-feira, dia 6, um foragido da justiça, de 26 anos, na Estrada da Vargem Grande, no bairro Agulhas Negras, em Resende.

Após receberam a informação da localização de um foragido, os policiais foram até o endereço relatado, onde conseguiram localizar e prender o suspeito, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Após consulta foi constatado um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), por ter empreendido fuga do estabelecimento prisional onde estava acautelado. Ele foi encaminhado para a sede da 89ª DP (Resende), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena imposta pelo Judiciário.

Preso em 2018, no bairro Jardim das Acácias, em Resende, ele atuava recebendo entorpecentes (maconha e cocaína), de um traficante e repassando para que adolescentes atuassem como “vapor” (cuida da venda das drogas dentro dos pontos de drogas). Ele também atuava arregimentando menores de idade para o tráfico de drogas da região. Pelo crime, ele foi condenado a pena de seis anos de reclusão.