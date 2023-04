Encontro na secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos levantou medidas para melhorar atendimento a esse público

O Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para População em Situação de Rua (CMIPPSR) de Volta Redonda, que possui integrantes da administração municipal e de instituições da sociedade civil, se reuniu na última semana na sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), no bairro Jardim Paraíba. Durante o encontro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, por meio de representantes dos departamentos de Atenção Básica, Saúde Mental, Atenção Primária e Rede de Urgência e Emergência, informou que está construindo os fluxos com ações que visam melhorar o atendimento a essa população.

A informação foi confirmada pela subsecretária da SMS, Rosa Lajes Dias, que analisou o encontro. “Estamos caminhando dentro de um processo longo para atender a todas as demandas dessa população em situação de rua, com a efetivação e concretização das medidas, que envolve um conjunto de fatores que precisam ser ajustados quando se fala em políticas públicas”, afirmou a subsecretária.

Rosa Lages lembrou da situação que encontrou a Secretaria Municipal de Saúde deixada pela administração passada, com vários serviços públicos na área completamente desestruturados, sem continuidade, paralisados.

“As condições de algumas unidades de saúde estavam inaceitáveis para atender a população. Equipes defasadas de profissionais, que estamos recompondo com o processo de planejamento e organização. A principal função da secretaria de Saúde é organizar o atendimento da Atenção Básica. Tivemos que recomeçar do zero alguns serviços em políticas públicas”, comparou.

Também estiveram presentes na reunião do comitê, representando a administração municipal: a secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim; a diretora da Divisão de Promoção da Igualdade Racial da SMDH, Juliana Sampaio; e a diretora do Departamento dos Direitos Humanos da SMDH, Josinete Pinto, que coordenou a organização dos trabalhos.

*Encontro abordou outros temas*

Outro assunto tratado durante a reunião foi a criação do Fórum Permanente de Integração para a População em Situação de Rua. Uma minuta do projeto está sendo elaborada para a aprovação pelo setor jurídico da secretaria de Saúde.

Maria do Socorro, representante da Diocese de Barra do Pirai-Volta Redonda, considerou positivas as resoluções aprovadas e fez um alerta: “Boa e produtiva a reunião, mas não podemos perder o fio da meada e devemos somar forças para evoluir esse atendimento”.

A representante da Secretaria Municipal de Educação (SME) e coordenadora do EJA (Ensino para Jovens e Adultos), Edilene Mara, comentou: “São importantes esses debates, porque estamos buscando formas mais humanas para atender e garantir dignidade a essa população em situação de rua”.

Ela destacou ainda que o Projeto Cidadão VR, lançado em 2022 numa parceria com a Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), visa qualificar profissionalmente essas pessoas que estão em situação de rua, para devolver a elas a autoestima.

*Consultório na Rua*

Outra medida de atendimento, por meio da Atenção Básica, é o Consultório na Rua, que conta com um veículo de 7 lugares e equipe (técnico de enfermagem, enfermeira, psicólogo e médica). E quando se trata de pacientes graves, estes são encaminhados para a rede pública.

O coordenador do Consultório na Rua, o psicólogo Maicon de Ávila Oliveira, 28 anos, que atua no projeto desde 2021, afirmou que o importante é avançar em políticas públicas para aperfeiçoar o atendimento. Ele confirmou que a garantia do veículo vai ajudar nos deslocamentos das equipes de multiprofissionais e contribuir muito para o atendimento público à população em situação de rua.

“Será feito um atendimento clínico e assistencial 24 horas/dia, contando com profissionais de enfermagem (técnica), psicólogos, médicos, administrativo, motorista, técnico de saúde bucal, para atuar dia e noite e até de madrugada se precisar, na abordagem social, com equipes de sete profissionais cada”, disse Maicon Oliveira. Fotos de divulgação/Secom/PMVR