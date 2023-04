Volta Redonda terá 32 atividades pelo Dia Mundial da Criatividade

Programação gratuita inclui ações nos dias 20 e 22 de abril; inscrições podem ser feitas pelo link abre.ai/dmcvr2023

Volta Redonda é um dos 100 municípios de 30 países que participam do maior festival colaborativo de criatividade do mundo: o World Creativity Day – Dia Mundial da Criatividade. A programação inclui 32 atividades gratuitas e presenciais de fomento à criatividade, divididas entre os dias 20 e 22 de abril. O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).

As inscrições devem ser feitas pelo link abre.ai/dmcvr2023 e as opções passam por palestras, debates, apresentações, exposições culturais e workshops com temas como teatro, dança, gastronomia, tecnologia, artes plásticas, fotografia e outros.

Esta é a quinta edição do evento em Volta Redonda, que neste ano conta com 34 inspiradores compartilhando experiências e seis anfitriões, espaços físicos que recebem as atividades. Haverá ações na Singular Arquitetura, Vírgula Hub de Inovação, UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda (AEVR), Associação de Mulheres Mariana Crioula (AMAC).

Secretaria de Cultura vai promover atividades pioneiras

Teatro no ônibus do Tarifa Zero e um flash mob no Sider Shopping Center, na Vila Santa Cecília, são as atividades propostas pela Secretaria Municipal de Cultura. O “Tarifa Teatral” vai acontecer no dia 20, quando os atores Rafael Gusmão e Beatriz Bastos Maicá Fortes, que atuam na secretaria, farão uma performance dentro do ônibus.

“A ideia é entrar no Tarifa Zero como um passageiro comum e surpreender as pessoas no meio da viagem com uma cena de teatro”, contou Rafael, avisando que a ação vai acontecer pela manhã e à tarde.

Para o “Flash Mobs”, no Sider Shopping, também marcado para o dia 20, por volta das 15h, os atores convidaram Thalia Gonçalves do Nascimento, que trabalha com dança na Fundação Beatriz Gama (FBG).

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, afirmou que apoia o Dia Mundial da Criatividade desde 2021 e, neste ano, a equipe da secretaria teve a ideia de incluir na programação ações em espaços públicos.

“O intuito é impactar a população sem que haja obrigatoriedade de deslocamento, ampliando o público. Vamos levar a cultura para locais do dia a dia e surpreender as pessoas”, explicou Anderson. Secom/PMVR