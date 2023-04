Um carro caiu em um buraco feito pelo Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Barra Mansa, na madrugada deste domingo, dia 9, na Avenida Waldomiro Peres Gonçalves no bairro Mangueira, em Barra Mansa.

Após cair no buraco, o veículo ficou tombado no local. No momento desta publicação, o carro ainda permanecia no buraco. De acordo com a prefeitura, a Guarda Municipal foi acionada para o local, isolou a área e comunicou o Saae sobre a situação.

Não há informações sobre o motorista do carro, que deixou o local após o acidente.