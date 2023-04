Futebol Arte da AAP-VR: mais uma atividade saudável do Projeto VIVA

Pesquisas mostram que, para manter a saúde em dia, precisamos fazer exercícios físicos regulares. E é isso que oferece o Projeto Viva, uma parceria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda com a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social e Ministério da Cidadania. Nele, há atividades de Yoga, Tai Chi Chuan, Hidroginástica e Musculação, assim como o esporte de preferência nacional, o futebol.

O Projeto Futebol Arte faz muito sucesso, tanto em Volta Redonda, há 18 anos, como em Barra do Piraí, há 16. Na Cidade do Aço, o esporte é praticado no mini-estádio da Ilha São João e, em Barra do Piraí, os atletas da terceira idade se divertem (e se exercitam) no Central Sport Clube.

Jogadores mais velhos do Futebol Arte (eles dizem “mais experientes”), Jandir Fernandes, o Pingolim, e Paulo Sérgio Cordeiro da Silva, o Paulinho, de 78 anos, afirmam que o Futebol Arte foi a melhor coisa que lhes aconteceu para a saúde nos últimos anos.

“Só em estar aqui, na nossa idade, já é muita alegria, temos de agradecer a Deus. E não somente para nós. Todos os que aqui chegam, com o tempo, dizem que tiveram melhoras na saúde”, dizem.

Outro veterano do projeto em Barra do Piraí, Carlos Alberto Miranda, o Neném, de 70 anos, participa do Futebol Arte há nove anos.

“Se não fosse esse projeto, todo mundo aqui estaria parado e, com certeza, haveria mais procura por médicos”, afirmou.

Responsável pelo projeto em Barra, Jorge Vítor da Silva, o Vitinho, fica com os olhos brilhando quando fala dos jogos entre os veteranos:

“Estamos há 16 anos aqui e constatamos que ninguém é velho demais para participar do projeto. Se não conseguir jogar o tempo todo, pode jogar somente 30 minutos, 20 minutos ou 10 minutos. O importante é participar, se movimentar. Isso aqui representa saúde!”.

São responsáveis pelo projeto o diretor de Cultura, Esporte e Turismo, Artur Gomes de Lima, a gerente Raquel Almeida Ribeiro de Oliveira e as professoras de Educação Física, Lívia Dias e Dijane Aparecida Campos Gomes.