Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo, dia 9, por danificar um dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa.

A Polícia Militar foi acionada para o local e apurou que o suspeito quebrou um dos caixas por não conseguir sacar o dinheiro e pela senha gerada por seu aplicativo não funcionar.

De acordo com o apurado, com raiva, o homem foi até o seu carro, buscou o macaco automotivo do veículo, voltou ao banco e danificou o caixa.

Uma pessoa que estava dentro da agência testemunhou o ato. Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado, sendo autuado em flagrante pelo crime.