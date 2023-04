Uma mulher, de 26 anos, foi detida por policiais militares na tarde de sábado, por volta das 11h45min, após tentar fazer compras com um cartão em uma loja localizada na RJ-151, no bairro Manuel Duarte em Rio das Flores (RJ).

A dona do restaurante começou a receber notificações no sábado em seu celular de várias tentativas de compra com o seu cartão PicPay. Ela procurou o cartão que ficava na gaveta do caixa do restaurante e não encontrou.

O cartão havia sumido e desconfiava de uma funcionária que não tinha comparecido ao serviço desde quinta-feira passada, dia 6. Ao verificar que uma das tentativas de compra foi no estabelecimento conhecido como “Mercado do Tezeu”, procedeu até ao local.

Em contato com a proprietária do mercado foi informado que a suspeita teria tentado efetuar uma compra com o cartão que foi recusado por senha incorreta. Policiais militares conseguiram imagens das câmeras de segurança e foram até a residência da suspeita.

Ao ser abordada a mulher negou, mas ao ser informada sobre as imagens gravadas, ela assumiu que o cartão estava em seu poder, mas que teria achado.

As partes foram conduzidas a 92ª Delegacia de Polícia, onde a mulher vai responder por furto qualificado por auso de confiança. Ela ficou presa e o cartão foi devolvido a empresaria onde ela trabalhava.