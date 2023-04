A Polícia Civil de Volta Redonda está investigando um suposto caso de feminicídio ocorrido neste domingo (9) de Páscoa na cidade. Rosely Dutra, de 30 anos, morreu após ser levada desacordada para o Hospital Doutor Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado), no fim da madrugada, com diversos ferimentos pelo corpo. A suspeita é que ela tenha sido espancada.

O corpo de Rosely foi liberado para ser levado ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços por volta das 14 horas. Segundo as primeiras informações, Rosely foi levada pelo companheiro para a unidade médica e os médicos ficaram tentando reanimá-la por quase uma hora, mas sem sucesso.

O suspeito do crime seria o próprio companheiro de Rosely, que estava prestando depoimento na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) no momento desta publicação. Ainda não há informações sobre como ficou o desfecho do caso.