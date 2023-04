Policiais militares receberam uma denúncia na tarde de sábado, por volta das 15h35min, sobre uma mulher, de 29 anos, trajando calça preta e camisa vermelha, que estaria praticando o tráfico de drogas na Rua das Rosas, no bairro Jambeiro, Penedo em Itatiaia.

Os agentes foram até o local e perceberam que a suspeita tentou deixar o local, mas foi abordada com um volume em sua camisa, onde foram apreendidos R$320,00. No bolso de sua calça foi encontrado um pino de cocaína e no da camisa dois celulares e outro pino de cocaína.

Na Delegacia de Polícia, ela foi submetida a uma revista pessoal por uma policial feminina. Em sua boca foi apreendido mais um pino de cocaína. A suspeita foi autuada por posse e uso de drogas. Foi ouvida e liberada em seguida. O material entorpecente ficou apreendido. O dinheiro e os celulares foram devolvidos.