Participantes do Peaa, da Fundação Beatriz Gama, realizam cursos voltados para a vida adulta e trabalho

Os jovens do Programa Educando Adolescente Assistido (Peaa), da Fundação Beatriz Gama (FBG), estão participando de cursos voltados para a vida adulta e trabalho. Os cursos são realizados através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, através da FBG, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), e o Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).

Durante os quinze encontros, que começaram nesta terça-feira, 4 de abril, na sede do UBM, os jovens receberão orientações sobre o mercado de trabalho, relacionamento interpessoal, como participar de uma entrevista, como construir um currículo, entre outros assuntos ligados ao mundo do trabalho. O deslocamento desses jovens é feito pela administração municipal.

Além do curso, uma parceria com a Coordenadoria Municipal da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv) vai permitir que eles conheçam também questões ligadas a gestão financeira, para que esses jovens aprendam como utilizar a bolsa que recebem pelo PEEA de maneira mais eficaz. Já na Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), eles recebem orientações através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).

De acordo com o presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira, a iniciativa visa aprimorar os conhecimentos já repassados para esses jovens durantes os encontros realizados periodicamente.

“Esses jovens se reúnem com a equipe da FBG para receber orientações, ajustando assim o projeto e a atuação deles no setor de trabalho. Durante esses encontros, são abordadas questões voltadas para a experiência com o trabalho, o que eles entendem que precisam ajustar e melhorar, a condição de trabalho deles, se eles estão bem adaptados e cumprindo com as atividades do projeto. O objetivo é fazer um acompanhamento desses jovens e de melhorar o seu desempenho e condições de trabalho”, ressaltou o Vitor Hugo.

O Peea

O Peea é um projeto de iniciação ao mercado de trabalho para adolescentes de 14 a 18 anos. Os adolescentes interessados em ingressar no projeto são entrevistados pela assistente social da FBG, e encaminhados para algum setor de trabalho, de acordo com as suas habilidades, competências e interesses. A maioria deles executa as suas atividades em setores da Prefeitura de Volta Redonda.

Nesses setores eles desenvolvem atividades na modalidade de aprendiz. O trabalho é realizado em torno de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, no contraturno da escola. Cada um desses jovens recebe uniforme, uma bolsa no valor de R$ 500, além do custeio da passagem para o seu deslocamento. Foto de divulgação/Secom/PMVR