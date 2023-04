Atualizada: Acidente deixa 5 feridos no Conforto em Volta Redonda

Uma colisão envolvendo dois veículos deixou cinco pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, dia 10, por volta das 16h45min, na Via Sérgio Braga, na altura do bairro Conforto, em Volta Redonda.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local e socorreram um rapaz que teve ferimentos na boca. Ele foi socorrido e levado para um hospital, ainda não informado. Uma mulher que estava no banco traseiro do veículo atingido na traseira foi socorrida e levada também para um hospital da cidade.

O trânsito ficou congestionado no local. Um soldado da corporação sinalizou e trânsito que operou apenas na faixa da direita. Ficaram feridos no acidente Fabio Almeida Marendaz, de 46 anos (dor no pescoço), Raimunda Diniz Sales, de 70 anos (dor na cabeça), Y. D.B.M (bebê de 5 dias), Priscila Fernandes De Azevedo Ribeiro, de 37 anos (dor na cabeça e no peito) e Poliana Diniz Borges (mãe do recém nascido).