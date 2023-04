Casa é alvo de atentado em Barra Mansa

Uma casa foi alvo de um atentado a tiros na noite de domingo, dia 9, na Rua Olavo Bilac, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa,

Policiais militares foram acionados pela moradora da residência, de 56 anos, que relatou que quatro criminosos em um Palio Branco foram para frente da residência e atiraram contra a sua casa.

No local, os agentes confirmaram que havia uma perfuração no portão do imóvel. A porta de vidro blindex também estava quebrada. Um estojo de calibre 12 foi apreendido.

A Polícia Militar conseguiu levantar imagens e identificou três dos quatro suspeitos. Após buscas, o veículo foi encontrado abandonado na Rua Martins Fabiano Moreira, no bairro São Luís. Nenhum suspeito foi encontrado. O veículo não possuía registro de roubo ou furto.

O carro foi rebocado para a delegacia da cidade. O caso ficou registrado como tentativa de homicídio.