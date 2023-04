O Conselho Deliberativo do Barra Mansa Futebol Clube marcou para o dia 18 de abril uma assembleia para discutir alterações de adequação e modernização do Estatuto do clube. O encontro está marcado para ocorrer no estádio Leão do Sul, na Estrada Governador Chagas Freitas, Bairro Colônia Santo Antonio, às 19h, com segunda convocação às 19h30.

O atual Estatuto do Barra Mansa FC foi elaborado no ano de 2011 para adequação ao novo Código Civil, no entanto ainda não se encontra alinhado com as mudanças da Nova Lei Pelé, aprovadas desde então pelo Congresso Nacional.

Foram convocados para essa assembleia do dia 18/4: os conselheiros, os diretores e os sócios quites com suas obrigações estatutárias.

Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa FC