Guincho transferidor dará maior mobilidade para pacientes acamados ou com limitações, além de garantir a retirada do leito com maior periodicidade

A direção do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, vem investindo em equipamentos para a reabilitação de pacientes. A última aquisição foi um guincho transferidor, utilizado para dar maior mobilidade para pacientes acamados ou com limitações. O aparelho costuma estar presente em hospitais particulares e de referência no país. Todo este investimento vem garantindo uma redução no tempo de internação dos pacientes em tratamento pós-cirúrgicos que, em média, chega a cinco dias (atendendo a todos os protocolos médicos e fisioterapêutico), quando antes o período era de 14 dias.

A coordenadora da Fisioterapia do HSJB, Marcela Amorim, explicou que o guincho transferidor possui uma capacidade para atender pacientes de até 200 kg, e que o equipamento garante a transferência de forma mais segura, evitando quedas e garantindo maior conforto ao paciente.

“Podemos transferi-lo do leito para uma poltrona, por exemplo, ou para uma maca e isso ajuda muito o serviço da equipe multidisciplinar. Estes dispositivos facilitam muito a reabilitação dos pacientes internados”, disse Marcela, ressaltando que o guincho transferidor se soma a outros dispositivos portáteis que garantem agilidade na recuperação dos pacientes, como o ortholeg e o cicloergômetro – usados nos atendimentos à beira leito de fisioterapia.

“Esses equipamentos garantem uma reabilitação precoce, promovendo uma alta hospitalar com mais segurança no que se refere à autonomia cinético-funcional do paciente. O intuito principal da fisioterapia é este: reabilitar tanto a parte respiratória quanto a motora. E hoje a direção do HSJB tem uma gestão que apoia e acredita no trabalho da fisioterapia”, completou Marcela.

Referência na região

O HSJB é uma referência em traumato-ortopedia, por isso há uma rotatividade muito grande de pacientes internados. Quanto mais ágil for a alta médica, mais pessoas são atendidas pela unidade, beneficiando quem mais precisa. Pensando nisso a direção da unidade vem modernizando o seu parque tecnológico com o objetivo de agilizar e aumentar a segurança nos procedimentos cirúrgicos.

No primeiro trimestre de 2023, a unidade médica registrou um novo recorde no número de cirurgias realizadas. Foram 1.236 este ano, enquanto em 2022 o número foi de 997; um aumento de 23%. Os números são atribuídos à aquisição de insumos básicos (medicamentos), modernização do centro cirúrgico e investimentos em tecnologia, equipamentos e profissionais.

“Pegamos um hospital sucateado e sob intervenção jurídica. Ele corria risco de fechar as portas. Reestruturamos a unidade e hoje estamos batendo recordes de cirurgias, elevando a média de atendimentos e com muitos investimentos em diversos setores, garantindo condições adequadas de atendimento, dignidade aos pacientes e uma recuperação pós-cirúrgica mais rápida. Estamos trabalhando muito. É como o prefeito Neto diz: ‘Estamos reconstruindo Volta Redonda’ e o HSJB é um desses pilares desta reconstrução”, enfatizou o diretor-geral do HSJB, Sebastião Faria. Fotos: Cris Oliveira/PMVR