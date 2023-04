Polícia Militar prende homem com arma em Paraty

Policiais militares da 2º Companhia Independente de Policia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde do último sábado, dia 8, um homem por porte ilegal de arma de fogo na Rua Onze, no bairro Portão de Ferro I, em Paraty,

Segundo os agentes, os policiais faziam patrulhamento quando abordaram o suspeito, que demonstrou nervosismo com a ação da PM. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e seis munições intactas. Segundo a ocorrência, o suspeito ficou preso por porte ilegal de arma de fogo. Foto: PM/Divulgação