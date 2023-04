Polícia prende suspeito de matar companheira em Volta Redonda

Um homem, de 36 anos, suspeito de ter matado a companheira, Rosely Lima Ferreira, de 29 anos, foi preso por policiais civis no domingo, dia 9, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda.

Bastante ferida, a vítima foi levada para o Hospital Municipal Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado). Rosely passou por vários procedimentos, mas não resistiu e faleceu após várias tentativas de reanimação.

No domingo, em depoimento ao delegado de área, Dr. Michel Floroschk, o suspeito alegou que a companheira estava desacordada após ter batido com a cabeça no chão ao tentar ajudá-lo a empurrar um carro que havia enguiçado na Avenida Ministro Salgado Filho.

Na Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), em Volta Redonda, à delegada da mulher Drª, Juliana Almeida considerou a versão incompatível com o laudo da necropsia.

Segundo ela, amigos da vítima disseram em depoimentos que o relacionamento do casal era conturbado e que o suspeito “já possuía um histórico de agressões à companheira”, mas não havia registro de ocorrência feito pela vítima denunciando o caso.

A delegada disse que o exame de necropsia confirmou que a causa da morte foi asfixia por enforcamento, afastando a versão de traumatismo craniano apresentada pelo companheiro. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e encaminhado ao sistema prisional. Ainda nesta segunda-feira, o homem deve assar por uma audiência de custódia.

O corpo de Rosely Lima Ferreira, de 29 anos, será sepultado na tarde desta segunda-feira, dia 10, às 13 horas, no Cemitério do Retiro, em Volta Redonda.