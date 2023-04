Policiais militares prendem homem por porte ilegal de arma em Paraty

Com ele foi apreendido um revólver e munições

Policiais militares da 2º Companhia Independente de Polícia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na tarde do último sábado, dia 9, um homem por porte ilegal de arma de fogo permitido na Rua Onze, no bairro Portão de Ferro I, em Paraty.

Policiais estavam em patrulhamento quando depararam com o suspeito que ao notar a presença da viatura mostrou nervosismo, e foi abordado. Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a sede da 167ª DP (Paraty), onde foi autuado por Porte de Arma e permaneceu preso.